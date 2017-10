4 de octubre del 2017 // Billboard // Foto: Discogs

Este es el Top 5 del 4 de Octubre de 1982.

Disfrute los videos.

5. YOU SHOULD HEAR HOW SHE TALKS ABOUT YOU/ MELISSA MANCHESTER

4. EYE OF THE TIGER/ SURVIVOR

3. HARD TO SAY I´M SORRY/ CHICAGO

2. ABRACADABRA/ STEVE MILLER BAND

1. JACK AND DIANE/ JOHN COUGAR