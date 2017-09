20 de septiembre del 2017 // Billboard // Foto: YouTube

Este es el Top 5 del 20 de Septiembre de 1969.

Disfrute los videos.

5. EASY TO BE HARD/ THREE DOG NIGHT

4. A BOY NAMED SUE/ JOHNNY CASH

3. GREEN RIVER/ CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

2. HONKY TONK WOMEN/ ROLLING STONES

1. SUGAR, SUGAR/ ARCHIES