13 de septiembre del 2017 // Billboard // Foto: Golden Age of Music Video

Este es el Top 5 del 13 de Septiembre de 1986.

Disfrute los videos.

5. VENUS/ BANANARAMA

4. FRIENDS AND LOVERS/ GLORIA LORING & CARL ANDERSON

3. STRUCK WITH YOU/ HUEY LEWIS AND THE NEWS

2. DANCING ON THE CEILING/ LIONEL RICHIE

1. TAKE MY BREATH AWAY/ BERLIN