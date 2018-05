2 de mayo de 2018 //billboardbook//Foto: YouTube

Un día como hoy 2 de mayo de 1981 en Billboard, este fue el Top 5.

Disfrute el Top Five.

5. Kiss on my List/ Hall & Oates

4. Angel of the Morning/ Juice Newton

3. Being With You/ Smokey Robinson

2. Just the Two of Us/ Grover Washington Jr.

1. Morning Train (Nine to Five)/ Sheena Easton