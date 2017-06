Theresa May pierde la mayoría en el Parlamento tras elección general

9 de junio del 2017 // TheGuardian // Foto: CNN

La Primer Ministra de Inglaterra Theresa May y su partido Conservador perdió la mayoría de puestos en el Parlamento tras las elecciones generales del 8 de junio.

El partido conservador ganó 318 puestos, perdiendo 12 puestos y cayendo justo abajo de la mayoría de 326 puestos. Por otro lado, el partido Labour Party, la oposición más grande de May, ganó 29 puestos para un total de 261.

Las elecciones fueron anunciadas sorpresivamente por May hace un par de meses y era una movida política por su parte para tratar de asegurar una mayoría más definitiva en el Parlamento. Sin embargo, desde su vergonzosa derrota, May anunció que no iba a renunciar a su puesto e iba a trabajar con partidos aliados.