The Jackson Five, iniciaba su última semana en el N°1 con I´ll Be There

15 de noviembre de 2017 // The Billboard Book of Number One Hits // Foto: YouTube

Un día como hoy del año 1970, los hermanos Jackson, iniciaban su última semana en el número uno con la canción I´ll Be There.

“I´ll Be There” (Allí estaré) es una canción soul, escrita por Berry Gordy, Jr., Bob West, Hal Davis y Willie Hutch que acabó siendo número uno dos veces en Estados Unidos. La versión de The Jackson 5 se grabó para la discográfica Motown y fue el primer sencillo de su álbum Third Album (1970). Ésta canción fue el cuarto single número uno consecutivo de The Jackson 5.

Disfrute el video de “I´ll Be There”