Roger Moore, actor de James Bond, muere a los 89 años

24 de mayo del 2017 // NewYorkTimes // Foto: Variety

El actor Roger Moore, quien es famoso por su rol como James Bond en cinco películas, falleció ayer por cancer a los 89 años.

Moore tiene el record del James Bond más viejo contratado para las películas oficiales, ya que hizo su debut como el espía británico a los 45 años.

Además, es el actor con la más larga carrera en el rol de Bond, ya que su primera película fue ‘Live and Let Die’ en 1973 y terminó en 1985 con la película ‘A View to Kill’.