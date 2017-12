Resumen anual del Hit Parade Omega 2017

27 de diciembre de 2017

Le presentamos un resumen de las canciones que han llegado al primer lugar del Hit Parade Omega durante el 2017.

¡Disfrute!

ENERO

Volvamos – Dulce María ft. Joey Montana

Que Lo Nuestro Se Quede en Nuestro – Carlos Rivera

A-YO – Lady Gaga

Shape of You – Ed Sheeran

FEBRERO

Antes Que No – David Bisbal

Me Quema – Paulina Rubio

Al Filo de tu Amor – Carlos Vives

MARZO

Llorar Es Una Locura – Fanny Lu

Súbeme la Radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

ABRIL

Paris – The Chainsmokers

Ella – Ricardo Arjona

That’s What I Like – Bruno Mars

MAYO

Slide – Calvin Harris ft. Frank Ocean y Migos

Me Enamoré – Shakira

Something Just Like This – The Chainsmokers y Coldplay

JUNIO

Qué Me Has Hecho – Chayanne ft. Wisin

No Vacancy – One Republic y Sebastian Yatra

JULIO

I Would Like – Zara Larsson

No Promises – Cheat Codes ft. Demi Lovato

Bon Appetit – Katy Perry ft. Migos

Lo Digo – Carlos Rivera ft. Gente de Zona

AGOSTO

Swish Swish – Katy Perry ft. Nicki Minaj

Lágrimas – Chenoa

SEPTIEMBRE

Wild Thoughts – DJ Khaled ft. Rihanna y Bryson Tiller

Came Here for Love – Sigala y Ella Eyre

Friends – Justin Bieber y Blood Pop

Robarte un Beso – Carlos Vives y Sebastián Yatra

OCTUBRE

Secrets – The Weeknd

What Lovers Do – Maroon 5 ft. SZA

Look What You Made Me Do – Taylor Swift

NOVIEMBRE

Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato

Luna Llena – Malu

Mi Gente – J Balvin y Willie William ft. Beyoncé

Perfect – Ed Sheeran

DICIEMBRE

Ready For It – Taylor Swift

Havana – Camila Cabello ft. Young Thug

Mamita – CNCO