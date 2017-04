Nueva película de ‘Rápido y Furioso’ rompe record internacional de cine

18 de abril del 2017 // BBC // Foto: Fandango

La octava película de la franquicia de ‘Rapido y Furioso’, ‘The Fate of the Furious’, debutó este fin de semana pasado y se convirtió en la película con el estreno más exitoso en la historia.

La película de acción recaudó $532.5 millones globalmente en el fin de semana de Pascuas, superando marginalmente los $529 millones recaudado por Star Wars: The Force Awakens.

Las cuatro películas con los estrenos mundiales más exitosos son:

1) The Fate of the Furious ($532.5 millones)

2) Star Wars: The Force Awakens ($529 millones)

3) Jurassic World ($525.5 millones)

4) Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2 ($483.2 millones)