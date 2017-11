Muere Malcolm Young, guitarrista de AC/DC

20 de noviembre de 2017 // Billboard // Foto: media.popculture.com

El guitarrista de AC/DC, Malcolm Young, murió el pasado sábado 18 de noviembre a la edad de 64 años de edad.

Young, quien junto a su hermano Angus Young se convirtió en co-fundador de la banda australiana en 1973, se retiró en 2014 tras ser diagnosticado con demencia.

Los hermanos Young nacieron en la ciudad escocesa de Glasgow, pero se mudaron a Australia en 1963, donde 10 años después harían historia al convertirse en una de las bandas de rock más famosas de todos los tiempos.

Curiosamente, el nombre de la banda surgió de la parte trasera de una maquina de coser que le pertenecía a Margaret Young, hermana de Angus y Malcolm.

A pesar de que su hermano era el rostro público de la banda con su uniforme escolar, Malcolm era la mente creativa, y aparece como co-autor de todos los éxitos, entre ellos ‘You Shook Me All Night Long’, ‘Highway to Hell’ y ‘Back in Black’.