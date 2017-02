Lista de los ganadores del Grammy 2017

13 de febrero del 2017 // Billboard // Foto: CBC

Algunos de los ganadores de los premios Grammy 2017 son:

Álbum del Año: 25 – Adele

Record del Año: Hello – Adele

Canción del Año: Hello – Adele & Greg Kurstin (compositores)

Mejor Artista Nuevo – Chance the Rapper

Mejor Canción Pop de un Duo/Grupo: Stressed Out – Twenty One Pilots

Mejor Álbum de Pop: 25 – Adele

Mejor Canción Solista de Pop: Hello – Adele

Mejor Canción de Baile: Don’t Let Me Down – The Chainsmokers ft Daya

Mejor Canción de Rock: Blackstar – David Bowie

Mejor Álbum de Música Alternativa – Blackstar – David Bowie

Mejor Álbum Urbano Contemporáneo: Lemonade – Beyonce