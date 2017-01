Lista de ganadores de los SAG 2017

30 de enero del 2017 // Vanity Fair // Foto: Radio Times

Algunos de los ganadores de los premios del Screen Actors Guild 2017 son:

CINE

Mejor Actuación por un Elenco en una Película: Hidden Figures



Mejor Actuación por un Actor Principal en una Película: Denzel Washington, Fences

Mejor Actuación por una Actriz Principal en una Película: Emma Stone, La La Land

Mejor Actuación por un Actor de Reparto en una Película: Mahershala Ali, Moonlight

Mejor Actuación por una Actriz de Reparto en una Película: Viola Davis, Fences

TELEVISIÓN

Mejor Actuación por un Elenco en una Serie de Drama: Stranger Things



Mejor Actuación por una Actriz en una Serie de Drama: Claire Foy, The Crown

Mejor Actuación por un Actor en una Serie de Drama: John Lithgow, The Crown

Mejor Actuación por un Elenco en una Serie de Comedia: Orange Is the New Black



Mejor Actuación por un Actor en una Serie de Comedia: William H. Macy, Shameless

Mejor Actuación por una Actriz en una Serie de Comedia: Julia Louis-Dreyfus, Veep