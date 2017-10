Hit Parade del domingo 8 de octubre de 2017

9 de octubre de 2017 // YouTube

Le presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana pasada. Disfrute.

20. Mi Gente – J Balvin y Willy William ft. Beyoncé

19. Wild Thoughts – DJ Khaled ft. Rihanna y Bryson Tiller

18. Sexy Dirty Love – Demi Lovato

17. Luna Llena – Malu Trevejo

16. 2U – David Guetta ft. Justin Bieber

15. Hey Ma – Pitbull y J Balvin ft. Camila Cabello

14. Bon Appetit – Katy Perry

13. Suena el Dembow – Joey Montana y Sebastián Yatra

12. Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato y Stefflon Don

11. Lo Digo – Carlos Rivera ft. Gente de Zona

10. Swish Swish – Katy Perry ft. Nicki Minaj

9. Lágrimas – Chenoa

8. My Love – Wale ft. Major Lazer, WizKid y Dua Lipa

7. No Sé Nada de Ti – Franco de Vita y Nicky Jam

6. Came Here for Love – Sigala y Ella Eyre

5. Robarte un Beso – Carlos Vives y Sebastián Yatra

4. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

3. Friends – Justin Bieber y BloodPop

2. Secrets – The Weeknd

1. What Lovers Do – Maroon 5 ft. SZA