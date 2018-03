Hit Parade del domingo 25 de febrero de 2018

25 de febrero de 2018 // YouTube // Foto: El Espectador

Le presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana:

20. Perfect – Ed Sheeran

19. Porque Puedo – Ricardo Arjona

18. With me/ Bruno Martini ft Zeeba

17. Finesse/ Bruno Mars

16. Ready for It – Taylor Swift

15. Nuestro Secreto

14. Friends – Justin Bieber

13. What Lovers Do – Maroon 5 ft. SZA

12. For You/ Liam Payne & Rita Ora

11. Mamita – Cnco

10. New Rules – Dua Lipa

9. Havana – Camila Cabello

8. Échame la Culpa – Luis Fonsi ft. Demi Lovato

7. Get out of your own/u2

6. La Preferida

5. Cuando llego a casa/ Fonseca

4. El Baño/ Enrique Iglesias ft Bad Bunny

3. Sick Boy/ The Chainsmokers

2. End Game/ Taylor Swift ft Ed Sheeran & Future

1. Filthy/ Justin Timberlake