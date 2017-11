Hit Parade del domingo 12 de noviembre de 2017

12 de noviembre de 2017 // YouTube // Foto: twitter.com

Le presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana. Disfrute los videos:

20. New Rules/ Dua Lipa

19. No Se Nada de Ti – Franco DeVita ft. Nicky Jam

18. Adiós/ Ednita Nazario

17. Porque puedo/ Ricardo Arjona

16. Mamita/ CNCO

15. Suena el Dembow – Joey Montana y Sebastián Yatra

14. Sexy Dirty Love – Demi Lovato

13. Si no te hueras ido/ David Bisbal ft Juan Luis Guerra

12. Havana/ Camila Cabello

11. Robarte un Beso – Carlos Vives y Sebastián Yatra

10. Ready For It/ Taylor Swift

9. Secrets – The Weeknd

8. Came Here for Love – Sigala y Ella Eyre

7. What Lovers Do – Maroon 5 ft. SZA

6. Mi Gente – J Balvin y Willie William ft. Beyonce

5. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

4. Perfect- Ed Sheeran

3. Instruction – Jax Jones ft. Demi Lovato y Stefflon Don

2. Friends – Justin Bieber y BloodPop

1. Luna Llena – Malu Trevejo