Hit Parade del 26 de marzo del 2017

26 de marzo del 2017 // YouTube // Foto: ElPeriodiquito

Les presentamos las 10 canciones más solicitadas en la semana del 26 de marzo del 2017. Disfrute los videos.

10. SOMETHING JUST LIKE THIS / THE CHAINSMOKERS FT COLDPLAY

9. ELLA / RICARDO ARJONA

8. FUEGO / JUANES

7. I GOT YOU / BABY REXHA

6. AL FILO DE TU AMOR / CARLOS VIVES

5. SHAPE OF YOU / ED SHEERAN

4. PARIS / THE CHAINSMOKERS

3. LLORAR ES UNA LOCURA / FANNY LU

2. SUBEME LA RADIO / ENRIQUE IGLESIAS ft DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX

1. DESPACITO / LUIS FONSI FT DADDY YANKEE