Hit parade del 25 de septiembre del 2017

25 de septiembre del 2017 // YouTube // Foto: YouTube

Les presentamos las 10 canciones más solicitadas en la semana del 25 de septiembre del 2017.

Disfrute los videos.

10. HEY MA/ PITBULL FT CAMILA CABELLO

9. LO DIGO/ CARLOS RIVERA FT GENTE DE ZONA

8. SWICH SWICH/ KATY PERRY FT NIKI MINAJ

7. WHAT LOVERS DO/ MAROON 5

6. NO SE NADA DE TI/ FRANCO DE VITA FT NICKY JAM

5. LÁGRIMAS/ CHENOA

4. CAME HERE FOR LOVE/ SIGALA

3. SECRETS/ THE WEEKEND

2. FRIENDS/ JUSTIN BIEBER

1. ROBARTE UN BESO/ CARLOS VIVES FT SEBASTIAN YATRA