Hit Parade del 21 de mayo del 2017

21 de mayo del 2017 // YouTube // Foto: EuropaPress

Les presentamos las 10 canciones más solicitadas en la semana del 21 de mayo del 2017. Disfrute los videos.

10. SHAPE OF YOU / ED SHEERAN

9. ELLA / RICARDO ARJONA

8. THERE’S NOTHING HOLDING ME BACK / SHAWN MENDEZ

7. SE QUE TE DUELE / ALEJANDRO FERNANDEZ FT MORAT

6. THAT’S WHAT I LIKE / BRUNO MARS

5. SI NO VUELVES / GENTE DE ZONA

4. SLIDE / CALVIN HARRIS

3. QUE ME HAS HECHO / CHAYANNE FT. WISIN

2. SOMETHING JUST LIKE THIS / THE CHAINSMOKERS FT COLDPLAY

1. ME ENAMORÉ / SHAKIRA FT MALUMA