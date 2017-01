Hit Parade del 15 de enero del 2017

15 de enero del 2017 // YouTube // Foto: Price Studio

Les presentamos las 10 canciones más solicitadas en la semana del 15 de enero del 2017. Disfrute los videos.

10. 24K MAGIC / BRUNO MARS

9. CHANTAJE / SHAKIRA FT MALUMA

8. SAY YOU WON’T LET GO / JAMES ARTHUR

7. SWEET LOVIN / SIGALA

6. FUEGO / JUANES

5. STARBOY / THE WEEKEND FT DAFT PUNK

4. A YO/ LADY GAGA

3. VOLVAMOS / DULCE MARIA FT JOEY MONTANA

2. MY WAY / CALVIN HARRIS

1. QUE LO NUESTRO SE QUEDE NUESTRO / CARLOS RIVERA