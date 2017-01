David Bowie diagnosticado con cáncer terminal 3 meses antes de su muerte

6 de enero del 2017 // The Guardian // Foto: PeterHowson

Según un documental sobre los últimos años de David Bowie, la estrella se enteró tres meses antes de su muerte que tenía una forma terminal de cáncer.

El documental, llamado David Bowie: The Last Five Years, será estrenado este sábado, un día antes de que Bowie hubiera cumplido 70 años. Bowie se enteró durante la grabación de su video musical ‘Lazarus’ que iban a terminar su tratamiento ya que no estaba funcionando.

Durante su brillante e influyente carrera, David Bowie ganó 25 premios, incluyendo un Grammy, y varios #1 en las listas de Billboard.