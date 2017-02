Aretha Franklin anuncia su retiro para estar con su familia

10 de febrero del 2017 // The Guardian // Foto: Biography.com

La reina del soul Aretha Franklin anunció ayer que planea retirarse del mundo de la música para poder pasar más tiempo con sus nietos. La estrella de 74 años dijo que iba a grabar un álbum más con Stevie Wonder antes de decirle adiós al escenario.

Entre los muchos logros de la carrera de Aretha Franklin están sus más de 20 #1 en las listas de Estados Unidos, ser la primera mujer en ser agregada al Rock and Roll Hall of Fame y ganar el Grammy para Mejor Cantante de R&B por ocho años consecutivos desde 1968 a 1975.

Los más grandes éxitos de Aretha Franklin incluyen Respect, Dr. Feelgood, A Natural Woman y I Never Loved a Man (The Way I Love You).