9 de mayo de 1949: Nace el ícono de la música Billy Joel

En un día como hoy del año 1949, nació el cantautor y pianista Billy Joel. Durante su ilustre carrera de más de 50 años, Billy Joel ha ganado 9 Grammys y ha sido introducido al Rock and Roll Hall of Fame en 1999.

Desde que Joel lanzó su primer éxito con ‘Piano Man’ en 1973, el artista de 68 años ha logrado tener un total de 33 canciones en los top 40 durante las décadas de los 70s, 80s y 90s. Gracias a canciones como ‘Piano Man’, ‘Uptown Girl’ y ‘Just The Way You Are’, Billy Joel ha logrado vender más de 150 millones de discos.

