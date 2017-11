8 de noviembre: Boston, ocupó el primero lugar con la canción “Amanda”

8 de noviembre de 2017 // The Billboard Book of Number One Hits // Foto: Last.fm

Un día como hoy del año 1986, Boston, llegó al primer lugar con su sencillo “Amanda”.

“Amanda”es una canción de la banda de rock estadounidense Boston, y fue escrita por Tom Scholz. El álbum fue lanzado como el primer sencillo de Third Stage, el tercer álbum de la banda. Se convirtió en el más exitoso de la banda en las listas de popularidad, ya que encabezó el Billboard Hot 100 y el Mainstream Rock en Estados Unidos, mientras que en Canadá alcanzó el 1° lugar de la lista de la revista RPM.

Disfrute el video de “Amanda”