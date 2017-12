6 de diciembre: ‘The Next Time I Fall’ llega al #1

6 de diciembre de 2017 // The Billboard Book of Number One Hits // Foto: pinterest.com

Un día como hoy del año 1986, Peter Cetera y Amy Grant unieron fuerzas para llevar la balada ‘The Next Time I Fall’ al #1 de la revista Billboard.

‘The Next Time I Fall’ fue el segundo primer lugar de Cetera en sus primeros seis meses de carrera como solista, siguiendo los pasos de ‘Glory of Love’. Curiosamente, durante su tiempo como cantante de Chicago, tuvieron que esperar trece años para lograr llegar al número uno con ‘If You Leave Me Now’.

El tema no fue planeado como un dueto, y la elección de Amy Grant como compañera de Cetera fue una sorpresa para muchos, e incluso para ella, ya que para ese momento no había tenido mucho protagonismo en radio y era conocida solo dentro del género de música cristiana. Sin embargo, tras escuchar un segmento del demo de la canción por teléfono, rápidamente accedió a participar. Fue una buena decisión, y cinco años después, Grant tendría su propio número uno como solista con ‘Baby Baby’.

Disfrute la canción: