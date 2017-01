4 de enero de 1975: Elton John llega al #1 con cover de ‘Lucy in the Sky with Diamonds’

4 de enero del 2017 // Billboard // Foto: EltonJohn

Un día como hoy del año 1975, el ícono británico Elton John llegó al puesto #1 de la Billboard por dos semanas con su rendición de ‘Lucy in the Sky with Diamonds’. La versión original es un éxito de los Beatles que fue grabada en marzo de 1967.

Elton John conoció a John Lennon durante una visita a Nueva York en 1944. Lennon invitó a Elton a una sesión de grabación de los Beatles y ahí fue donde el artista tuvo la oportunidad de grabar su versión de la canción. La canción se convirtió en el tercer #1 en la Billboard Hot 100 de Elton John.

Disfrute el video.