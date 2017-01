25 de enero de 1964: Los Beatles empiezan la invasión británica con ‘I Want To Hold Your Hand”

25 de enero del 2017 // Billboard // Foto: Oldies

En un día como hoy del año 1964, los Beatles llegaron al #1 de la Billboard por primera vez con el hit “I Want To Hold Your Hand”. La canción estuvo de #1 por siete semanas hasta que fue reemplazada por su segundo éxito “She Loves You”.

“I Want To Hold Your Hand” fue la canción que empezó la invasión británica, lo que es conocido como el rápido incremento en popularidad de las bandas de rock y pop británicas en Estados Unidos durante las décadas de los 60s y 70s.

“I Want To Hold Your Hand” sigue siendo el sencillo más vendido de los Beatles y es considerada la 44a mejor canción de la historia por Billboard.

Disfrute el video.