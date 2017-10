25 de octubre: Cyndi Lauper revela sus ‘True Colors’

25 de octubre de 2017 // The Billboard Book of Number One Hits // Foto: fanpop.com

Un día como hoy del año 1986, Cyndi Lauper llegó al primer lugar con su sencillo ‘True Colors,’ del álbum del mismo nombre.

‘True Colors’ fue el segundo tema de Lauper en cumplir esta hazaña, siguiendo los pasos de ‘Time After Time’ en el año 1984.

La canción fue #1 por dos semanas y es la única del álbum en la que Lauper no participó a la hora de escribir la letra. Esto se debe a que los escritores, Tom Kelly y Billy Steinberg, no tenían un artista en mente al redactar la primera versión, e incluso se la ofrecieron primero a Kenny Rodgers.

Disfrute el video de ‘True Colors':