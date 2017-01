23 de enero de 1988: Michael Jackson llega al #1 con ‘The Way You Make Me Feel’

23 de enero del 2017 // Billboard // Foto: Fanpop

En un día como hoy del año 1988, el éxito ‘The Way You Make Me Feel” del rey del pop Michael Jackson llegó al puesto #1 del Billboard Hot 100.

‘The Way You Make Me Feel’ se convirtió en el tercer sencillo consecutivo del álbum ‘Bad’ en llegar al primer lugar de la lista. ‘Bad’ es el séptimo álbum de estudio de Michael Jackson, para el cual él había escrito más de 60 canciones.

Disfrute el video.