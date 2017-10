19 de octubre: a-ha triunfa con ‘Take on Me’

19 de octubre de 2017 // The Billboard Book of Number One Hits // Foto: ew.com

Un día como hoy del año 1985 el trío a-ha llegó al número uno con su tema ‘Take on Me’, convirtiéndose así en el primer grupo noruego en liderar las listas musicales.

Pal Waaktaar, Mags Furuholem y Morten Harket no tuvieron un camino fácil a la fama. Los tres noruegos se dieron cuenta de que para verdaderamente tener éxito debían salir de su país natal, por lo que hicieron varios intentos en Londres. Eventualmente, su perseverancia dio frutos y llamaron la atención de una disquera con

La canción inicialmente no fue un éxito y tuvo que ser grabada una segunda vez. Sin embargo, fue su icónico video, en el cual una joven se enamora de una caricatura y ambos se alternan entre los dos mundos, el cual verdaderamente los catapultó al reconocimiento internacional.

Disfrute la canción y su video: