15 de marzo del 2017 // Billboard // Foto: UltimateClassicRock

En un día como hoy del año 1986, ‘Sara’ de Starship llegó a la #1 de la Billboard y se mantuvo en esa posición por una semana.

Aquí están las 5 primeras posiciones de la Billboard del 15 de marzo de 1986. Disfrute los videos.

5. HOW WILL I KNOW / WHITNEY HOUSTON

4. SECRET LOVERS / ATLANTIC STARR

3. KYRIE / MR. MISTER

2. THESE DREAMS / HEART

1. SARA / STARSHIP