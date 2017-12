13 de diciembre: Beyoncé hace un llamado a las ‘Single Ladies’

13 de diciembre de 2017 // Billboard.com // Foto: fanpop.com

Un día como hoy del año 2008, Beyoncé llegó al primer lugar del Hot 100 con su tema ‘Single Ladies (Put A Ring On It)’.

‘Single Ladies’ fue un éxito en la radio y ocupó el primer lugar por cuatro semanas, aunque la canción es mejor conocida por su icónico video, en el cual Beyoncé realiza una complicada coreografía con otras dos bailarinas.

El video no solo generó muchas imitaciones y parodias, si no también controversia durante los premios MTV, en los cuales perdió en la categoría de Video del Año contra ‘You Belong With Me’ de Taylor Swift. Esto causó que Kanye West subiera al escenario a interrumpir a Swift durante su discurso para defender a una sorprendida Beyoncé.

Disfrute el video: