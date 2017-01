10 de enero de 1945: Nace legendario cantautor Rod Stewart

10 de enero del 2017 // AllMusic // Foto: TOM Magazine

En un día como hoy del año 1945, nació el condecorado cantautor Rod Stewart en Londres. Durante su exitosa carrera, Stewart ha sacado 30 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 22 álbumes de compilación.

16 canciones de Rod Stewart han llegado al Top 10 de la Billboard 100, con cuatro de sus canciones en el puesto #1. Entre sus canciones más populares se encuentran ‘Maggie May’, ‘Tonight’s the Night (Gonna be Alright)’ y ‘Da Ya Think I’m Sexy’.

En el 2016, la Reina de Inglaterra lo condecoró como Comandante de la Orden Británica (CBE) por sus aportes a la música y el arte.

Disfrute el video.