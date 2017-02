1 de febrero de 1968: Nace Lisa Marie Presley, hija única del Rey del Rock

1 de febrero del 2017 // Biography.com // Foto: Daily Mail

En un día como hoy del año 1968 nació Lisa Marie Presley, la única hija del artista y Rey del Rock Elvis Presley. Adicionalmente, Lisa Marie estuvo casada con el Rey del Pop Michael Jackson desde 1994 hasta 1996.

Lisa Marie vivió bajo el ojo público desde su infancia y cayó bajo la influencia de las drogas durante su adolescencia. Para lidiar con su adicción, Lisa Marie empezó a componer música y sacó su álbum debut ‘To Whom It May Concern’ en el 2003, el cual llegó al #5 en las listas de Billboard.

Más allá de su linaje y su carrera musical, Lisa Marie Presley es conocida por sus relaciones fallidas y sus 4 matrimonios. Solo 20 días después de su primer divorcio, Lisa Marie se casó con la leyenda musical Michael Jackson. Tras dos años de matrimonio con el Rey del Pop, Presley se casó con el actor Nicholas Cage, con quien también disfruto de solo dos años casados. Finalmente, Lisa de casó con el músico Michael Lockwood en el 2006 pero se divorciaron el año pasado.